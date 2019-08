ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗായികയും റാപ്പറുമായ ഹാര്‍ഡ് കൗറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ട്വിറ്റര്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരെ അപമാനകരമായ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണിത്.

ഹാര്‍ഡ് കൗറും ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂലികളും ചേര്‍ന്ന് മോദിക്കും ഷായ്ക്കുമെതിരെ അസഭ്യ പരാമര്‍ശം നടത്തുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഇതാദ്യമായല്ല ഹാര്‍ഡ് കൗര്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെയും ആര്‍ എസ് എസ് മേധാവി ഭാഗവതിനെതിരെയും പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിയതിന് ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

