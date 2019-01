ഹൈദരാബാദ്: ജമ്മുകശ്മീര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുടെ മഞ്ഞുപുതച്ച വീട് 'കണ്ടുകൊതിച്ച്' തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവിന്റെ മകന്‍ കെ ടി രാമറാവു. ബുധനാഴ്ചയാണ് കശ്മീരിലെ തന്റെ വീടിന്റെ ചിത്രം ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇതുപോലൊരു വീട് താനും അവിടെ സ്വന്തമാക്കിയേനെ എന്ന കുറിപ്പോടെ രാമറാവു ചിത്രം റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

If only there was a wish granting factory, I’d have one right there; somewhere closer ❄️ 🤘 https://t.co/M1w58SfX8Q — KTR (@KTRTRS) January 16, 2019

അതോടെ നല്ല ആതിഥേയനായി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയെത്തി. എന്റെ വീട് നിങ്ങളുടേതായി കരുതിക്കോളൂ... ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോള്‍ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചോളൂ എന്ന് രാമറാവുവിന് മറുപടിയും നല്‍കി.

Treat mine as yours and stay any time you like. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 16, 2019

ഈ ഓഫര്‍ കാര്യമായിട്ടു തന്നെയെടുക്കുകയാണ് ഒമര്‍ സാബ് എന്നായിരുന്നു തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതിയുടെ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ രാമറാവുവിന്റെ ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം.

Hey, I am gonna take that offer rather seriously Omar Saab 😀 https://t.co/XVUKFxMF8W — KTR (@KTRTRS) January 16, 2019

content highlights: twitter exchange between omar abdullah and k t ramarao over omar abdullah's snow clad home