ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിനേയും തലസ്ഥാനമായ ലേയേയും ചൈനയുടെ ഭാഗമാക്കി കാണിച്ചതിന് പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിയോട് മാപ്പു പറഞ്ഞ് ട്വിറ്റര്‍. നവംബര്‍ 31 നകം തെറ്റുതിരുത്താമെന്ന് ഡേറ്റ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിക്ക് ട്വിറ്റര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയതായി സമിതി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ മീനാക്ഷി ലേഖി അറിയിച്ചു.

ലഡാക്കിനെ ചൈനയുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയില്‍ കാണിച്ചതിന് ട്വിറ്റര്‍ രേഖാമൂലം മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മീനാക്ഷി ലേഖി വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റായ ജിയോ ടാഗിങ്ങാണ് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് അവര്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ വികാരം വൃണപ്പെടുത്താന്‍ ഇടയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവര്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞത്. ഈ വര്‍ഷം നവംബര്‍ 30 നകം തെറ്റുതിരുത്താന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം നല്‍കുന്നതിനും ജനവിശ്വാസം ആര്‍ജിക്കുന്നതിനും അത് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിലും ട്വിറ്റര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞമാസം നടത്തിയ ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമായ ലേയെ ചൈനയുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയില്‍ ട്വിറ്റര്‍ കാണിച്ചത്. വിഷയത്തില്‍ സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി ഉടന്‍ ഇടപെടുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തെറ്റായ രീതിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതിന് കമ്പനിയില്‍നിന്ന് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Twitter apologized for the mistake and has informed us that they are working on a correction. By 30th November 2020, they will rectify the mistake: Meenakshi Lekhi, Chairperson, Joint Committee of Parliament on Data Protection Bill https://t.co/TmkeoWQS6S pic.twitter.com/DPLkJ8oQL3