ഭുവനേശ്വര്‍: ഒഡിഷയിലെ സലഗാവില്‍ തീവണ്ടി പാളം തെറ്റി, ഇരുപത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല.

ലോകമാന്യതിലകിന്റെ എട്ട് കോച്ചുകളാണ് പാളം തെറ്റിയത്. ട്രാക്കിന് സമീപത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന്റെ ഗാര്‍ഡ് വാനിന് ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയില്‍വേ പിആര്‍ഒയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ധന്‍ബാദ്- ഭുവനേശ്വര്‍ രാജ്യറാണി എക്‌സപ്രസ് അടക്കം അഞ്ച് ട്രെയിനുകള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

Content Highlights: Twenty people Injured After 8 Coaches of Lokmanya Tilak Express Derail Near Salagoan