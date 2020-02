അഹമ്മദാബാദ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ 'ടഫാണെന്നും' കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഗാഢസ്‌നേഹത്തിന്റെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

'അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ടെക്‌സാസിലെ ഒരു വലിയ ഫുട്‌ബോള്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍വെച്ച് അമേരിക്ക സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍വെച്ച് ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഈ ആതിഥ്യസല്‍ക്കാരം ഞങ്ങള്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഓര്‍മിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണുള്ളത്.

ഒരു ചായ വാലയായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. ചായ വില്പനക്കാരനായി അദ്ദേഹം ജോലിചെയ്തു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വാനോളം സ്‌നേഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആര്‍ക്കും വഴങ്ങാത്തയാളും കര്‍ക്കശക്കാരനുമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, നിങ്ങള്‍ ഗുജറാത്തിന്റെ മാത്രം അഭിമാനമല്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഗാഢസ്‌നേഹത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങള്‍'- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അഹമ്മദാബാദിലെ മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റിന് സ്വാഗതമോതിയുള്ള നമസ്‌തേ ട്രംപ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചടങ്ങില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു.

