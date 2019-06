വാഷിങ്ടണ്‍: ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നാസ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ട്രംപിന്റെ വിമര്‍ശനം.

എല്ലാ പണവും നമ്മള്‍ ഇതിനായി ചെലവാക്കുന്നു. ചന്ദ്രനില്‍ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നാസ അവസാനിപ്പിക്കണം. 50 വര്‍ഷം മുമ്പ് നമ്മള്‍ ചെയ്തതാണ് അത്. ചൊവ്വ, പ്രതിരോധം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ അതിനേക്കാള്‍ വലിയ കാര്യങ്ങളില്‍ നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ട്രീറ്റില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തില്‍ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്ര ലോകം. ചൊവ്വയുടെ ഭാഗമാണ് ചന്ദ്രനെന്നുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാചകമാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തില്‍ നാസ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപ് ചൊവ്വയുടെ ഭാഗമാണ് ചന്ദ്രനെന്ന് ബ്രാക്കറ്റില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനിടെ ചന്ദ്ര ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ട്രംപിന്റെ ആവശ്യം 2024 മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ പദ്ധതി ആശയകുഴപ്പിത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!