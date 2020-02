ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഡല്‍ഹിയില്‍. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ഐടിസി മൗര്യ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി. ആഗ്രയിലെത്തി താജ്മഹല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷമാണ് ട്രംപ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.

നേരത്തെ അഹമ്മദാബാദിലെ മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം നമസ്‌തേ ട്രംപ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ ട്രംപിന് സ്വീകരണം നല്‍കും. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം രാജ്ഘട്ടിലെത്തി മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൗസില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ഇതിനുശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും വിവിധ കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പുവെക്കും.

