ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി. വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയ മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊടും ശൈത്യവും മഴയും സഹിച്ച് നമ്മുടെ കര്‍ഷകര്‍ കഴിഞ്ഞ 39 ദിവസമായി ഡല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തികളില്‍ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയാണ്. അവരുടെ ദുരവസ്ഥ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ് - സോണിയ പറഞ്ഞു.

പ്രക്ഷോഭത്തിനുനേരെ സര്‍ക്കാര്‍ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അമ്പതിലധികം കര്‍ഷകര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മോദി സര്‍ക്കാരിനെയോ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെയോ ഇതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അവരൊന്നും ഒരു ആശ്വാസ വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. മരിച്ചവര്‍ക്ക് ആദരാജ്ഞലി അര്‍പ്പിക്കുന്നു. വേര്‍പാട് താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് അവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നുവെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.

യു.പി - ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഒരു കര്‍ഷകന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് സോണിയയുടെ പരാമര്‍ശം. വിവാദമായ മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും പിന്‍വലിക്കണമെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തോടുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ സമീപനം ധാര്‍ഷ്ട്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശരിയായ അര്‍ഥം കര്‍ഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശങ്ങളും താത്പര്യവും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. അന്നദാതാക്കളായ കര്‍ഷകരെ സംരക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ധിക്കാരം നിറഞ്ഞ സമീപനം പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കുശേഷം ആദ്യമായാണ് അധികാരത്തില്‍ വരുന്നത്. ക്ഷീണിതരാക്കി അവരെ സമരരംഗത്തുനിന്ന് അകറ്റുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ കര്‍ഷകര്‍ അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തലകുനിക്കില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ അഹംഭാവം വെടിഞ്ഞ് മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും പിന്‍വലിക്കുകയും പ്രക്ഷോഭത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും വേണം. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അര്‍ഥം തൊഴിലാളികളുടെയും കര്‍ഷകരുടെയും അവകാശങ്ങളും താത്പര്യവും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പഠിക്കണമെന്നും സോണിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: True meaning of democracy is protecting the rights of farmers and workers - Sonia