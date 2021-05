ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളുമായി ട്രക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. നരസിങ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ കരേലി ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിനു സമീപമാണ് ട്രക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിനായ കൊവാക്‌സിന്റെ 2,40,000 ഡോസുകളാണ് ട്രക്കിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഏറെ നേരമായി ഒരു ട്രക്ക് പാതയോരത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതായും ഡ്രൈവറെയും സഹായിയെയും കാണാനില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികളാണ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ട്രക്ക് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് വാക്‌സിനുകള്‍ ട്രക്കിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. എട്ടു കോടിയോളം രൂപയുടെ വാക്‌സിനാണ് ട്രക്കിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഡ്രൈവറുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷന്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍, അത് ദേശീയപാതയോരത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്താനായി. ട്രക്കിനുള്ളിലെ ശീതീകരണസംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ വാക്‌സിനുകള്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കരുതുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവര്‍ക്കും സഹായിക്കും വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എന്നാല്‍ ഇതുവരെയും അവരെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും കരേലി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ. ആശിഷ് ബോപാച്ചെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: truck with over two lakh covid vaccine found abandoned in madhya pradesh