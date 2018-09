ജയ്പുര്‍: ബിയര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആര്‍ക്കും സങ്കടത്തോടെയല്ലാതെ കണ്ടുനില്‍ക്കാനാവില്ല ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍. നിറയെ ബിയര്‍ കുപ്പികളുമായി വന്ന ഒരു ട്രക്ക് ടോള്‍ പ്ലാസയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്നു.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ബിയര്‍കുപ്പികള്‍ പൊട്ടി നുരഞ്ഞുപതഞ്ഞ ബിയര്‍ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. സമീപത്തു കിടന്നിരുന്ന എസ് യു വിയെ മുക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ബിയര്‍ ഒഴുകിയത്.

രാജസ്ഥാനിലെ കിഷന്‍ഗഢ് ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെയാണ് ജയ്പുര്‍- അജ്മീര്‍ ദേശീയപാതയിലെ ടോള്‍ പ്ലാസയിലേക്കെത്തിയ ബിയര്‍ ട്രക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത്.

ട്രക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ടോള്‍ പ്ലാസ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്ന നിലയിലാണ്. ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

#Visuals from the toll plaza in Rajasthan's Kishangarh after a truck carrying beer had rammed into a toll booth, yesterday. (21.09.2018) pic.twitter.com/ayTk2Jlom6