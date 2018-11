ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ വികാരാബാദില്‍ ടിആര്‍എസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് നാരായണ റെഡ്ഡി കല്ലേറില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Body of TRS leader Narayana Reddy was found this morning in Telangana's Vikarabad. He was allegedly stoned to death. Following the incident, two Congress workers were beaten up by the leader's supporters. They have been admitted to A hospital. Case is yet to be registered. pic.twitter.com/Et6qa66LKm