ന്യൂഡൽഹി: തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനി എന്റര്‍പ്രൈസസിന് കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ തിങ്കളാഴ്ച്ച തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച്ച പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഹര്‍ജി ഒഴുവാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കി. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് കരാര്‍ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ഒപ്പുവച്ചെന്ന എയര്‍ പോര്‍ട്ട് അതോറ്റിയുടെ അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നല്‍കിയത് ചോദ്യംചെയ്ത് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് ഒക്ടോബര്‍ 19-നാണ്. ഇത് ചോദ്യംചെയ്ത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നവംബര്‍ മൂന്നാമത്തെ വാരമാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തത്. ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര അവധിക്ക് കോടതി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹര്‍ജി കോടതി പരിഗണിക്കും എന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

പലപ്പോഴും അഡ്വാന്‍സ് ലിസ്റ്റില്‍ ഹര്‍ജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തിന്റെ ഹര്‍ജി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ജനുവരി 25 ന് വിമാനത്താവള കൈമാറ്റത്തിനെതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വെബ് സൈറ്റില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അവസാന നിമിഷം മാറിപ്പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുണ്ട്.

വിമാനത്താവള കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജി നേരത്തെ പരിഗണിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആണ്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് നിലവില്‍ വളരെ കുറച്ച് കേസ്സുകള്‍ മാത്രമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാല്‍ ആണ് കേരളത്തിന്റെ അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വൈകുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് പുറമെ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

