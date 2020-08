അഗര്‍ത്തല: ത്രിപുരയിലെ 12-ാം ക്ലാസ് ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയില്‍ 92.6 ശതമാനം മാര്‍ക്കുവാങ്ങി ഒന്‍പതാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ സംഘമിത്ര ദേബിന്റെ വിജയത്തിന് തിളക്കമേറെ. 15-ാം വയസില്‍ വിവാഹിതയായ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് സംഘമിത്ര. രണ്ടര വയസുള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മയും.

ആര്‍ട്‌സ് വിഭാഗക്കാരില്‍ ഏഴാം റാങ്കും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഒന്‍പതാം റാങ്കുമാണ് സംഘമിത്ര നേടിയത്. ഗാന്ധിഗ്രാം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഭര്‍ത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമാണ് സംഘമിത്രയുടെ താമസം. കാശ്മീരില്‍ ജോലു ചെയ്യുന്ന ബിഎസ്എഫ് ജവാനാണ് ഭര്‍ത്താവ് രാജു ഘോഷ്. വീട്ടുജോലിയും മകന്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഘമിത്ര പഠനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തിയത്.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംഘമിത്ര പറയുന്നു. ബിരുദ പഠനവും പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. കര്‍ഷകനാണ് സംഘമിത്രയുടെ പിതാവ്.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം എഴുതിയ എച്ച്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയില്‍ 77 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് നേടിയിരുന്നു. സംഘമിത്രയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം ത്രിപുരയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇന്നും വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ബാല വിവാഹങ്ങളും ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

Content Highliht: Tripura Woman 19, married at 15 and a mother top 10 in Board exams