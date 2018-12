കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൂച്ച് ബിഹാര്‍ ജില്ലയില്‍ ബി.ജെ.പി റാലി നടന്ന സ്ഥലത്ത് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഗംഗാജലവും ചാണകവെളളവും തളിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു ബി.ജെ.പി റാലി. വര്‍ഗീയ സന്ദേശങ്ങളുമായി ബി.ജെ.പി എത്തിയിരുന്നുവെന്നും, ആസ്ഥലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്നും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പങ്കജ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

'ഇത് ഭഗവാന്‍ മദന്‍ മോഹന്റെ (ശ്രീകൃഷ്ണന്‍) മണ്ണാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം ഞങ്ങള്‍ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി.' മദന്‍ മോഹന്റേതല്ലാത്ത മറ്റൊരു രഥവും ഈ ജില്ലയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം 7, 9, 14 തിയതികളിലായി ബംഗാളിലെ 42 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന രീതിയില്‍ മൂന്ന് രഥയാത്രകള്‍ നടത്താന്‍ ബി.ജെ.പി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ രഥയാത്രകളെല്ലാം കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ഒത്തുച്ചേരുമെന്നും ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസാരിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രഖ്യാപനം. എന്നാല്‍ രഥയാത്രക്ക് കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ബി.ജെ.പി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചില്‍ നല്‍കിയ അപ്പീല്‍ പരിഗണനയിലാണ്.

ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രഥയാത്രകളെ രാവണ്‍ യാത്രയെന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ യാത്രകള്‍ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശുദ്ധീകരണം നടത്തണമെന്ന് താന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മമത പറഞ്ഞിരുന്നു.

