ന്യൂ ഡൽഹി: പെട്രോൾ വില വർധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പിമാർ. രാജ്യത്ത് കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്ധനവില വർധനവിലും മറ്റു അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവിലും പ്രതിഷേധിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പിമാർ സൈക്കിളിലാണ് പാർലമെന്റിലെത്തിയത്. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും എം.പിമാർ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്സ് പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വിജയ് ചൗക്കിൽ പാർട്ടി ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പർലമെനറ് വർഷകാല സമ്മേളനാരംഭത്തിൽ തന്നെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധനവില വർധന, പാചകവാതകം മറ്റു അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില വർധന, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലെ ഇടിവ്, കാർഷിക നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുസഭകളിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പിമാർ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

