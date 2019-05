കൊല്‍ക്കത്ത: ട്വിറ്ററിലെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം നവോത്ഥാന നായകന്‍ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റേതാക്കി മാറ്റി പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയും മറ്റ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും.

ചൊവ്വാഴ്ച കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റെ പേരിലുള്ള കോളേജിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മമതയും മറ്റു നേതാക്കളും പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രം മാറ്റിയതെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഷായുടെ റാലിക്കിടെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്-ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. പ്രതിമ തകര്‍ത്തത് ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്നാണ് തൃണമൂലിന്റെ ആരോപണം.

അമിത് ഷായുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലാണ് അയല്‍സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകരും ഗുണ്ടകളും ചേര്‍ന്ന് വിദ്യാസാഗര്‍ കോളേജിലെ പ്രതിമ തകര്‍ത്തതെന്ന് തൃണമൂല്‍ നേതാവ് ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്‍ ആരോപിച്ചു. ഉച്ചത്തിലുള്ളതും വ്യക്തവുമായ സന്ദേശം ബാലറ്റ് പെട്ടി തുറക്കുമ്പോള്‍ ബംഗാള്‍ തരും. തിരിച്ചു പോകൂ അമിത് ഷാ. നിങ്ങള്‍ മറ്റെവിടെങ്കിലും ഭാഗ്യം തിരയൂ-ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Here's a picture of the desecrated bust of #Vidyasagar ... More proof of vandalism by #BJP goons at Amit Shah's road show. #Kolkata pic.twitter.com/vQDlKj6vfj