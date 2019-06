കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു. നിര്‍മല്‍ കുണ്ടു(35) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസി ടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വടക്കന്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ നിംതയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം.

ചായക്കടയില്‍ ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നിര്‍മലിനു നേര്‍ക്ക് മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിലെത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നത് സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. രണ്ടുവട്ടമാണ് ഇവര്‍ നിര്‍മലിനെ വെടിവെച്ചത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് നിര്‍മല്‍ മരിച്ചത്.

വടക്കന്‍ ഡംഡം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ആറാം വാര്‍ഡിലെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു നിര്‍മല്‍. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പിയാണ് നിര്‍മലിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ് ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ വിഭാഗീയതയാണ് നിര്‍മലിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബരാക്ക്പുര്‍ പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ആരോപണവിധേയരില്‍ ഒരാളുടെ വീട് നാട്ടുകാര്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്തു. വ്യാഴാഴ്ച നിര്‍മലിന്റെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി പ്രഖ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

West Bengal: Police in Nimta arrested two suspects in connection with the murder of Nirmal Kundu, TMC President of Ward 6 of North Dum Dum Municipality area who was shot dead by three bike-borne assailants yesterday.