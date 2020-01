ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സ്ത്രീകള്‍ ധര്‍ണയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഡല്‍ഹിയിലെ ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തിയും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചും റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു. രോഹിത് വെമുലയുടെ അമ്മയും ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജുനൈദിന്റെ അമ്മയും ചേര്‍ന്നാണ് പതാക ഉയര്‍ത്തിയത്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക്‌ പിന്തുണയുമായി വന്‍ ജനാവലിയും എത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തുടര്‍ന്ന് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുകയും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്‍ആര്‍സിക്കും സി.എ.എക്കുമെതിരെ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി തെക്കു-കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയിട്ട്.

#WATCH Delhi: A huge crowd of protesters, opposing #CitizenshipAmendmentAct, National Register of Citizens (NRC) and National Population Register (NPR), gather at Shaheen Bagh to celebrate #RepublicDay . Former JNU student and activist Umar Khalid is also present at the spot. pic.twitter.com/KA6oElpzwr