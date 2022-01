ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാനിസ്താന്‍-താജികിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഭൂചലനം. അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഫൈസാബാദില്‍ നിന്ന് 84 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്ക്കിഴക്കായാണ് റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 5.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചനമുണ്ടായത്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജമ്മു കശ്മീരിലും നേരിയ ഭൂചനമുണ്ടായതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.45 ഓടെയാണ് നേരിയ ഭൂചലനമുണ്ടായതെന്ന് കശ്മീര്‍ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

An earthquake of magnitude 5.1 occurred 84-km South East of Fayzabad in Afghanistan: National Center for Seismology — ANI (@ANI) January 1, 2022

