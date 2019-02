ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലും സമീപ്രദേശങ്ങളിലും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നേരിയ തോതില്‍ ഭൂചലനമുണ്ടായി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബാഗ്പതില്‍ 3.9 റിക്ടര്‍സ്‌കെയില്‍ ചലനം രേഖപ്പെടുത്തി.

ഡല്‍ഹിയുടെ പ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെടുമ്പോള്‍ പലരും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭൂചലനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ട്വീറ്റുകളും പോസ്റ്റുകളും ഷെയര്‍ ചെയ്തു.

#earthquake in Delhi NCR at 7:59am

My bed was moving.