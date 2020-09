ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീര്‍ ജനതയെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായ അടിമകളായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങള്‍ ചൈനീസ് ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള. ദി വയറിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസ്താവന. ഈ നിമിഷത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് കശ്മീരികള്‍ക്കു തോന്നുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ക്ക് അങ്ങനെ തുടരാന്‍ തോന്നുന്നില്ലെന്നും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. ചൈനക്കാര്‍ ഭരിച്ചാലെന്തെന്നുപോലും അവര്‍ക്ക് തോന്നുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ വാദത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 എടുത്തുകളഞ്ഞ നടപടി ജമ്മു കശ്മീര്‍ ജനത അംഗീകരിച്ചുവെന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ അവകാശവാദം അസംബന്ധമാണെന്ന് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. കശ്മീരിലെ തെരുവുകളില്‍നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിച്ചാല്‍ ആളുകള്‍ ഈ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസം ജനങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടമായി. ഇനി സര്‍ക്കാരിനെ വിശ്വസിക്കില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും വഞ്ചിച്ചെന്നും കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ സൈനികരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കേവലം സുരക്ഷയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളയുന്നതിന് 72 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെയും മറ്റൊരു നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവുമായും കൂടിക്കാഴ് നടത്തിയിരുന്നു. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370, 35എ എന്നിവ സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നതായും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Courtesy: thewire.in/politics/watch-karan-thapar-farooq-abdullah-kashmir-china

Content Highlights: Treated as Second Class Citizens-People of Kashmir Would Prefer Ruled by China- Farooq Abdullah