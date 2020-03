ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി മുന്‍ ധനമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ചിംദബരം ഇക്കാലയളവില്‍ ജനങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മുന്നില്‍ കണ്ട് പത്തു നിര്‍ദേശങ്ങളും മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് ഭക്ഷണവും പണവും ലഭ്യമാക്കണം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാന്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന തുക ഇരട്ടിയാക്കണം. അധിക തുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കണം.

കുടികിടപ്പുകാരായ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 12,000 രൂപ രണ്ടു ഘട്ടമായി നല്‍കണം. എംജിഎന്‍ആര്‍ജിഎ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മൂവായിരം രൂപ നല്‍കണം.

നഗരത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജന്‍ ധന്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുള്ളവര്‍ക്ക് ആറായിരം രൂപം കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊടുക്കണം.

ഓരോ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമയ്ക്കും 10 കിലോ അരിയോ ഗോതമ്പോ സൗജന്യമായി അടുത്ത 21 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഒറ്റത്തവണ നല്‍കണം, ഹോം ഡെലിവറിക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം.

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എല്ലാ തൊഴിലുടമകളോടും നിലവിലെ തൊഴില്‍ സാഹചര്യങ്ങളും വേതനവും അതേപടി നിലനിര്‍ത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടണം.

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുടമകള്‍ക്ക് അവര്‍ വേതനം നല്‍കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആ തുക തിരികെ നല്‍കുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കണം.

എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും അല്ലെങ്കില്‍ ബ്ലോക്കുകളിലും സര്‍ക്കാര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ആരംഭിക്കണം. ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കീഴില്‍ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തവരോട് അവരുടെ പേര്, വിലാസം, ആധാര്‍ അവിടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണം.

തെരുവില്‍ താമസിക്കുന്നവരും നിരാലംബരുമായവരാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുക. പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം അവര്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറന്നുകൊടുത്ത് 3000 രൂപ കൈമാറണം.

നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടണം.

ഇഎംഐ അടവിന്റെ തീയതി ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടാന്‍ എല്ലാ ബാങ്കുകളോടും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക, ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 30 വരെ എല്ലാ ഉപഭോഗവസ്തുക്കളുടെയും ജിഎസ്ടി നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക.

സാഹചര്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതല്‍ പണം കൈമാറ്റം നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തണമെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

