ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് കാലത്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത റെയില്‍വേ റിസര്‍വേഷന്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാനും ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ ലഭിക്കാനുമുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി. റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയമാണ് സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയത്.

2020 മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ ജൂലൈ 31 വരെ ബുക്ക് ചെയ്ത പിആര്‍എസ് കൗണ്ടര്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാനും ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ ലഭിക്കാനുമുള്ള സമയപരിധിയാണ് നീട്ടിയത്. യാത്ര തീയതി മുതല്‍ 9 മാസക്കാലത്തേക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും. നേരത്തെ ഇത് ആറുമാസം ആയിരുന്നു. മഹാമാരി കാലത്ത് മന്ത്രാലയം റദ്ദാക്കിയ തീവണ്ടികളിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. റെയില്‍വേ റദ്ദാക്കിയ റഗുലര്‍ ട്രെയിനില്‍ ഈ കാലയളവില്‍ ബുക്ക് ചെയ്തവര്‍ക്കേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ

റദ്ദാക്കപ്പെട്ട തീയതിക്ക് ആറുമാസത്തിന് ശേഷവും നിരവധി യാത്രക്കാര്‍ അതാത് സോണുകള്‍ക്ക് കീഴിലെ പരാതി സമര്‍പ്പണ കാര്യാലയങ്ങളെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട പിആര്‍എസ് കൗണ്ടര്‍ ടിക്കറ്റുകളുടെ മുഴുവന്‍ തുകയും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും.

content highlights: train ticket cancellation during covid time, there will be refund till 9 months, say ministry