ഝാന്‍സി: താന്‍ സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിനിന് ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ഉമാ ഭാരതിയുടെ സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ ട്രെയിന്‍ വൈകിയത് രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ. ഖജുരാഹോ കുരുക്ഷേത്ര എക്സ്പ്രസിന് ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് അതില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന മുന്‍ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ ഉമാഭാരതി റെയില്‍വെ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ലളിത്പൂര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ ട്രയിന്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നിര്‍ത്തിയിട്ടു. ട്രെയിന്‍ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ബോംബ് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചത്.

ടികാമാര്‍ഗില്‍ നിന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിലെ എച്ച്എ-1 കമ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിലാണ് ഉമാഭാരതി യാത്ര ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. രാത്രി 9.40ന് ലളിത്പൂര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയ ട്രെയിന്‍ രാത്രി 11.30 വരെ ഇവിടെ നിര്‍ത്തിയിട്ടു. ആര്‍പിഎഫിന്റെയും ജിആര്‍പിയുടെയും സംയുക്ത സംഘം ട്രെയിനില്‍ വിശദമായി തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഝാന്‍സിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ വീണ്ടും പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: train halted as uma bharti says bomb in train