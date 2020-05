മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദില്‍ തീവണ്ടി പാളത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന 14 പേര്‍ തീവണ്ടിയിടിച്ച് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് റെയില്‍വേ. പാളത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ലൊക്കോ പൈലറ്റ് വണ്ടി നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സാധിച്ചില്ലെന്നും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മേല്‍ തട്ടുകയായിരുന്നുവെന്നും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.

" ഇന്ന് അതിരാവിലെ, പാളത്തിൽ ചില തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചരക്ക് വണ്ടിയുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് വണ്ടി നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ പര്‍ഭാനി-മന്‍മദ് സെക്ഷനില്‍ ബദ്നാപൂര്‍-കര്‍മദ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ അവര്‍ക്ക് മേല്‍ തീവണ്ടി തട്ടി. പരിക്കേറ്റവരെ ഔറംഗാബാദ് സിവില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു." - റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം ട്വിറ്റിറില്‍ കുറിച്ചു.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 5.15നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് റെയില്‍വേ പാളം വഴി നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുള്‍പ്പെട്ട സംഘം പാളത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ചരക്ക് തീവണ്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ജല്‍നയിലെ ഉരുക്ക് ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഇവരെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി ജല്‍നയില്‍ നിന്ന് 170 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഭുവാസലിലേക്ക് ഇവര്‍ റെയില്‍വേ പാളത്തിലൂടെ കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. തളര്‍ന്ന ഇവര്‍ റെയില്‍വേ പാളത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

During early hours today after seeing some labourers on track, loco pilot of goods train tried to stop the train but eventually hit them between Badnapur and Karmad stations in Parbhani-Manmad section

Injureds have been taken to Aurangabad Civil Hospital.

Inquiry has been ordered