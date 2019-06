മുംബൈ: മലമ്പാതകളില്‍ സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേയുടെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു മുംബൈ-പൂനെ പാതയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒഴിവായ അപകടം. ട്രാക്കില്‍ പതിച്ച വലിയ പാറക്കഷണത്തില്‍ തീവണ്ടി തട്ടി ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന വലിയ അപകടമാണ് സിസിടിവി ക്യാമറ കാരണം ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിച്ചത്.

2.3 മീറ്റര്‍ നീളവും 1.6 മീറ്റര്‍ ഉയരവും 2.2 മീറ്റര്‍ വ്യാപ്തിയുമുള്ള പാറയാണ് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണത്. ലോനാവാലയ്ക്ക് സമീപം 8.15 ഓടെയാണ് സംഭവം. മുംബൈ-കോലാപുര്‍ സഹ്യാദ്രി എക്‌സ്പ്രസ് കടന്നു പോകാനിരിക്കെയാണ് പാതയില്‍ പാറ വീണത്. തീവണ്ടി തട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ അപകടം ഗുരുതരമാവുമായിരുന്നുവെന്ന് റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

എഎന്‍ഐ പങ്കു വെച്ച സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേയുടെ വീഡിയോയില്‍ തീവണ്ടി ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്നതും പാറ വീഴുന്നതും വ്യക്തമായി കാണാം.

#WATCH Maharashtra: A boulder fell on the railway tracks near Lonavala, around 8 pm on 13 June. Mumbai-Kolhapur 11023 Sahyadri Express was delayed for around 2 hours due to the boulder. All lines were made operational by 11 pm. (Video source: Central Railway CPRO) pic.twitter.com/Jbq3iOSyRe