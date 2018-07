ന്യൂഡല്‍ഹി: തന്റെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തി ഹാക്കര്‍മാരെ വെല്ലുവിളിച്ച ട്രായ് ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ് ശര്‍മ പുതിയ അഭ്യര്‍ത്ഥനയുമായി രംഗത്ത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഹാക്കര്‍മാരോട് പുതിയ അഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തിയത്. 'സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കാം. ഒരു ചെറിയ അഭ്യര്‍ത്ഥന. എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന പരാജയപ്പെട്ട ആധാര്‍ ഒതന്റിഫിക്കേഷന്‍ റിക്വസ്റ്റുകള്‍(ഒ.ടി.പി) എന്റെ ഫോണ്‍ ബാറ്ററിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഞാനിനിയും തയ്യാറാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ അറിയിക്കുക.' എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് ട്രായ് ചെയര്‍മാനായ ആര്‍.എസ് ശര്‍മ തന്റെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തി വെല്ലുവിളി നടത്തിയത്. dഎന്നാല്‍ ശര്‍മയുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും, പാന്‍ കാര്‍ഡ് നമ്പറും, ഫോണ്‍ നമ്പറുമടക്കം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാണ്‌ ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഇതിന് മറുപടി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ തോല്‍വി സമ്മതിക്കാന്‍ ശര്‍മ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഈ വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത് ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ചല്ലെന്നായിരുന്നു ശര്‍മയുടെ അവകാശവാദം.

എന്നാല്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഇതുകൊണ്ടൈാന്നും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോഴും ശര്‍മയുടെ ഫോണില്‍ വരുന്ന ഓ.ടി.പി മെസ്സേജുകള്‍. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ശര്‍മയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന. ആധാറിനെതിരെ ചിലര്‍ ഭീതി ജനകമായ വാര്‍ത്തകള്‍ പറഞ്ഞു പരത്തുകയാണെന്ന് ശര്‍മ ആരോപിച്ചു. ആധാറിനെതിരെ രാജ്യത്ത് വലിയ ക്യാംപെയിന്‍ നടക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാന സേവനങ്ങള്‍ക്ക് പോലും ആധാര്‍ നല്‍കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ മടിക്കുന്നതെന്നും ശര്‍മ വ്യക്തമാക്കി.

Friends. Let's reconvene tomorrow. Small request, the failed Aadhaar Authentication requests (OTP's) are really draining my battery. I'm always ready for constructive discussions. If you have any suggestions please share.