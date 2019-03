ചെന്നൈ: സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ആറുപേര്‍ മരിച്ചു. കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീപെരുംമ്പത്തൂരിനടുത്താണ് സംഭവം. മരിച്ചവരില്‍ മൂന്നുപേര്‍ ഒരു കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണ്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാനെത്തിയ നാലുപേരാണ് ആദ്യം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. അവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടുപേര്‍കൂടി സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനുള്ളില്‍ വീണു.

Tamil Nadu: Six workers have died while cleaning a septic tank at a private apartment in Nemili area of Kanchipuram district. pic.twitter.com/1BpWxboxAe