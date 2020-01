കശ്മീരില്‍ ഹിമപാതത്തില്‍ സൈനികരടക്കം എട്ടുപേര്‍ മരിച്ചെന്ന വാര്‍ത്തയ്ക്കു പിന്നാലെ ഹിമാലയ മേഖലയിലെ മഞ്ഞിടിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിമപാതവും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തണുപ്പും ജനജീവിതത്തേയും കാര്യമായി ബാധിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഇതിനിടെ, ഹിമാചലില്‍ നിന്നുള്ള ഹിമപാതത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. വലിയ മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ റോഡിലൂടെ തെന്നിനീങ്ങുന്നതും യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷതേടി ഓടുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നവീദ് ട്രമ്പോയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

Ever seen the force of a moving glacier in real-time? This is in Tinku nallah near Pooh on NH-5, Kinnaur, HP.. #ClimateChange is not a distant reality. pic.twitter.com/J7ifxaAh1g