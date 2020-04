മുംബൈ: എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ ദിവസങ്ങളോളം അതിനുള്ളില്‍ കഴിഞ്ഞ ടോം ഹാങ്ക്‌സിന്റെ ദി ടെര്‍മിനല്‍ എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ഓര്‍മയുണ്ടോ. എന്നാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ സമാനമായ സാഹചര്യം നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്‌ ഒരു സ്പാനിഷ് പൗരന്‍. വേറെയെങ്ങുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് 68 കാരനും മുന്‍ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനുമായിരുന്ന മരിയാനോ കാബ്രെറോയ്ക്കാണ് ഈ ദുരിതം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഇതിന് കാരണക്കാരന്‍ കൊറോണ വൈറസായിരുന്നു.

കൊറോണയെ ചെറുക്കാന്‍ രാജ്യത്ത് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിനയായത്. ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതായിരുന്നു മരിയാനോ കാബ്രെറോ. തിരികെ പോകാനായി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രാബല്യത്തിലായത്. ഇതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ട വിമാനം റദ്ദാക്കി. 12 ദിവസമാണ് മരിയാനോ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞത്.

തുടര്‍ന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കോവിഡ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കൊപ്പമാണ് മരിയാനോ കാബ്രെറോ ഇപ്പോള്‍ താമസിക്കുന്നത്. സ്‌പെയിനില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആയിരങ്ങള്‍ മരിച്ചുവീഴുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതനാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

നിലവിലെ താമസത്തിന് പരാതിയൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല. ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്‍ വന്നയാളാണ് ഞാന്‍. ഇവിടെ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോ പരിചയക്കാരോ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദിവസമായി എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. അവര്‍ എനിക്കുവേണ്ടി സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കഴിയാതെ മരിയാനോയ്ക്ക് സ്‌പെയിനിലേക്ക് തിരികെ പോകാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് എംബസി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെറും നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടിവന്ന ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളില്‍ തൃപ്തനാണ്. നല്ല ഭക്ഷണം, പോലീസുകാര്‍ സൗഹാര്‍ദപരമായി പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Content Highlights: Mr Cabrero's story has parallels to the 2004 Tom Hanks-starrer The Terminal, where a man gets stuck in New York airport after he is unable to return to his country because of a military coup