ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 2632 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. 55 പേർ മരിച്ചു. ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 97,200 ആയി ഉയർന്നു.

68,256 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 25,940 പേരാണ്‌ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലുളളത്. ആകെ 3004 പേരാണ് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

9,925 ആർടി-പിസിആർ ടെസ്റ്റുകളും 13,748 ആന്റിജെൻ ടെസ്റ്റുകളും ഇന്ന് നടത്തി. 6,20,378 ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ നടന്നത്. പത്തുലക്ഷത്തിന് 32,650 എന്ന തോതിലാണ് ഡൽഹിയിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്.

9,925 RT-PCR and 13,748 rapid antigen tests have been conducted in Delhi today, taking the total number of COVID-19 tests to 6,20,378. 3,2650 tests are being conducted on per million population: Delhi Health Department https://t.co/ZcVZJzwPqM — ANI (@ANI) July 4, 2020

