ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദീപാവലിക്കാലത്ത് ഡല്‍ഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പടക്കങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണല്‍. പടക്കങ്ങളുടെ വില്‍പ്പനയും ഉപയോഗവും ട്രൈബ്യൂണല്‍ നിരോധിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി മുതല്‍ നവംബര്‍ 30 വരെയാണ് നിരോധം.

ഡല്‍ഹിയിലും ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശത്തും പടക്കത്തിന് സമ്പൂര്‍ണ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ്. നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 24ല്‍ അധികം ജില്ലകളില്‍ നിരോധനം ബാധകമാണ്.

വായു മലിനീകരണത്തോത് കൂടുതലുള്ള രാജ്യത്തെ എല്ലാ നഗരങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണെന്നും ഗ്രീന്‍ ട്രൈബ്യൂണല്‍ വിധിച്ചു. മലിനീകരണ തോത് കുറവുള്ള മറ്റ് നഗരങ്ങളില്‍ ഹരിത പടക്കങ്ങള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പടക്കം ഉപയോഗം രണ്ടു മണിക്കൂറായി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും ട്രൈബ്യൂണല്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

എന്നാല്‍ മികച്ച വായു ഗുണനിലവാരമുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളില്‍ പടക്ക നിരോധനം നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള വായു മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും ട്രിബ്യൂണല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ദീപാവലിക്കാലത്ത് പടക്കങ്ങള്‍ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ്.

