മുംബൈ: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് ബിസിനസ് പ്രമുഖരെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിര്‍ബന്ധിത ലീവില്‍ അയച്ചു.

ഡി.എച്ച്.എഫ്.എല്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രമോട്ടര്‍മാരായ ധീരജ് വദ്വാന്‍, കപില്‍ വദ്വാന്‍ എന്നിവരെ സഹായിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. നാട്ടുകാര്‍ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മഹാബലേശ്വറില്‍ വെച്ച് ഇവരെയും മറ്റു 21 പേരേയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഇവരുടെ കുടുംബ ഫാം ഹൗസ് സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നും സംഭവം. പാചകക്കാരും വീട്ടുജോലിക്കാരുമടക്കം ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

മുംബൈയില്‍ നിന്ന് മഹാബലേശ്വറിലേക്ക് 250 കിലോമീറ്ററോളം അഞ്ചു വാഹനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവര്‍ പോയത്. മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പള്‍ സെക്രട്ടറി അമിതാഭ് ഗുപ്ത ഐപിഎസിന്റെ കത്തും ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബപരമായ അടിയന്തര വിഷയത്തിനാണ് യാത്ര എന്നായിരുന്നു ഇവര്‍ക്ക് യാത്രാനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവര്‍ തന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും അമിതാഭ് ഗുപ്ത കത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മഹാബലേശ്വറില്‍ പിടിയിലായ 23 പേരേയും ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിപ്പിക്കുയാണ് നിലവില്‍. ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ബിസിനസ് പ്രമുഖരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പള്‍ സെക്രട്ടറി അനുമതി നല്‍കിയതില്‍ ബിജെപി വിവാദമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാളോട് ലീവില്‍ പോകാന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.

ഇഖ്ബാല്‍ മിര്‍ച്ചി കേസിലും യെസ് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയക്ടറേറ്റും ചാര്‍ജ്‌ ചെയ്ത കേസിലും വദ്വാന്‍ സഹോദരന്‍മാര്‍ പ്രതികളാണ്.

Content Highlights: Top Maharashtra govt officer sent on leave for letter allowing DHLF promoters' travel