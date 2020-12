ബെംഗളൂരു: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നടന്‍ രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവര്‍ത്തനരീതിയെക്കുറിച്ചും നിലവില്‍ വ്യക്തതയില്ല. അതിനാല്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ചുമതലയുള്ള ദിനേഷ് ഗുന്‍ഡു പ്രതികരിച്ചു.

'ബിജെപിയിൽ പലര്‍ക്കും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. രജനീകാന്തിന്റെ പാര്‍ട്ടി ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന രീതിയെക്കുറിച്ചോ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തതയില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ ധാരണ ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ രജനീകാന്തിന്റെ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ'- ദിനേഷ് ഗുന്‍ഡു പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയുടെ ഘടന എന്താണെന്നോ അവര്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്നോ ആര്‍ക്കുമറിയില്ലെന്നും ദിനേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കര്‍ണാടകയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയും മുന്‍ മന്ത്രിയുമാണ് ദിനേഷ് ഗുന്‍ഡു.

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ജനുവരിയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം രജനീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായ മതനിരപേക്ഷ ആത്മീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും തന്റേതെന്നും രജനീകാന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദീര്‍ഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശം സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Too Early To Make Assessment On Impact Of Rajinikanth's Party: Congress