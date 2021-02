ദെഹ്‌റാദൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലില്‍ ഞായറാഴ്ച മഞ്ഞുമല അടര്‍ന്നുവീണുണുണ്ടായ വന്‍ പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് തുരങ്കത്തിലകപ്പെട്ടവരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം പിന്നിടുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍. മഞ്ഞുമല അടര്‍ന്നുവീണ് അളകനന്ദ, ധൗലി നദികളിലുണ്ടായ വന്‍ പ്രളയത്തില്‍ 170 ഓളം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി. രണ്ട് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ തകരുകയുമുണ്ടായി.

33 മൃതദേഹങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായത്. ടണ്‍ കണക്കിന് പാറകള്‍ക്കും മറ്റു അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലായി ചാരനിറത്തിലുള്ള ചെളി കെട്ടികിടക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുക്കാന്‍ ദിവസങ്ങളെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കണ്ടെടുത്ത 33 മൃതദേഹങ്ങളില്‍ 25 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിലകപ്പെട്ടവർ ഭൂരിപക്ഷവും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണ്. ദുരന്ത സമയത്ത് ഇവര്‍ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും വ്യക്തതയില്ല.

ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ രാവും പകലും നടക്കുന്ന വന്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തപോവാനില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കെ വലിയ രീതിയില്‍ തകര്‍ന്ന ജലവൈദ്യുത നിലയത്തിനടുത്തുള്ള തുരങ്കമാണ്.

ടണ്‍ ചെളി, പാറക്കല്ലുകള്‍, മറ്റ് തടസ്സങ്ങള്‍ എന്നിവകള്‍ക്കിടയില്‍ തുരങ്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. ഇവര്‍ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സമയം കടന്നുപോകുംതോറും കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അത്ഭുതങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷമാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളതെന്നും ഇന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

പാറകളും മറ്റുമുള്ള ടണ്‍കണക്കിന് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നതാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത്. കടുത്ത തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയും വില്ലനാണ്.

