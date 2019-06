ഗുരുഗ്രാം: കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ ടോള്‍ ബൂത്ത് ജീവനക്കാരിയുടെ നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ടോള്‍ നല്‍കാതെ മുന്നോട്ടെടുത്ത കാറിനെ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച ജീവനക്കാരനെ ബോണറ്റിലേറ്റി പായുന്ന കാറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഗുരുഗ്രാമിലെ ബൂത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ടോള്‍ നല്‍കാതെ നീങ്ങിയ കാറിനെ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.

#WATCH A Gurugram Kherki Daula Toll Plaza employee carried on the bonnet of a speeding car today. SP Gurugram, Shamsher Singh, says, "An investigation is underway, legal action will be taken and accused will be arrested soon." pic.twitter.com/bfE4udC6E8