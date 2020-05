ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പകര്‍ച്ച വ്യാധി ചികിത്സാ ബ്ലോക്കുകള്‍ തുടങ്ങുമെന്നും ഓരോ ബ്ലോക്കുകളിലും ഒരു പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ലബോറട്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍. സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അഞ്ചാംഘട്ട വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ നിക്ഷേപം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഇതുപ്രകാരം ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കും. 15,000 കോടി രൂപയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലക്കായി ചിലവിടുക.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും പകര്‍ച്ചവ്യാധി ചികിത്സാ ബ്ലോക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.

ഓരോ ബ്ലോക്കുകളിലും ഒരു പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ലബോറട്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കും

എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ലാബുകളുമായും പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് യൂണിറ്റുകളുമായും ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കും, പകര്‍ച്ച വ്യാധികളെ നിയന്ത്രണിക്കുവാനും കണ്ടെത്തുവാനും വേണ്ടിയാണിത്.

പകര്‍ച്ച വ്യാധി ഗവേഷണങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും

നാഷണല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ബ്ലൂപ്രിന്റ് നടപ്പാക്കും.

തുടങ്ങിയവയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍. ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനായി ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ അടിസ്ഥാന മേഖലകളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.

Content Highlights: To prepare for any future pandemics Government will increase Public Expenditure on Health and invest in grass root health institutions