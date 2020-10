ചെന്നൈ: തൂത്തുക്കുടി കസ്റ്റഡി മരണത്തില്‍ പ്രതിയായ സാത്താന്‍കുളം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ച ജയരാജിനെയും മകന്‍ ബെന്നിക്സിനെയും അതിക്രൂരമായാണ് പോലീസ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാവുന്ന തെളിവുകള്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ലഭിച്ചതായി സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇരുവരേയും പീഡിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച ലാത്തിയിലെ രക്തവും സ്‌റ്റേഷന്റെ ചുവരിലെ രക്തക്കറകളും കൊല്ലപ്പെട്ട ജയരാജിന്റെയും മകന്‍ ബെന്നിക്സിന്റെയും രക്തവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹി സിഎഫ്എസ്എല്ലിലെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു. ഇരുവരേയും പ്രതികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സാത്താന്‍കുളം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍വെച്ച് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന വസ്തുത ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്നും കുറ്റപത്രിത്തില്‍ പറയുന്നു.

ജൂണ്‍ 19 ന് രാത്രി 7:45നും അടുത്ത ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ 3 നും ഇടയില്‍ ജയരാജിനെയും ബെന്നിക്സിനെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഇരുവരേയും പലതവണ മര്‍ദ്ദിച്ചതായും സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ജയരാജിനെയും ബെന്നിക്സിനേയും ഒരുമിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു അടഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം പീഡിപ്പിച്ചു. ഇരുവരേയും കഠിനമായി മര്‍ദ്ദിക്കാന്‍ പ്രതിയായ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എസ്. ശ്രീധര്‍ മറ്റ് പ്രതികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അവര്‍ നിശബ്ദരാകുമ്പോള്‍ അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് വീണ്ടും മര്‍ദ്ദിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. അതിന് പുറമേ അവരെ വിവസ്ത്രരാക്കിയതായും കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു.

സാത്താന്‍കുളത്ത് വ്യാപാരികളായ ജയരാജിനെയും ബെന്നിക്‌സിനെയും, ലോക്ഡൗണ്‍നിയമം ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ജൂണ്‍ 19-നാണ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. കസ്റ്റഡിയില്‍ പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മരണം. ബെന്നിക്‌സ് ജൂണ്‍ 22നും ജയരാജ് അടുത്ത ദിവസവും സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു.

