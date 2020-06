ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 1438 പേര്‍ക്കുകൂടി വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 12 പേര്‍കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 232 ആയി. സംസ്ഥാനത്ത് 28,694 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

12,697 ആണ് നിലവില്‍ ആക്ടീവ് കേസുകള്‍. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് (1,116) വെള്ളിയാഴ്ച വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈയിലാണ്. ഇതോടെ ചെന്നൈയില്‍ ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 19,826 ആയി. ചെങ്കല്‍പേട്ട് (1624), തിരുവള്ളൂര്‍ (1191), കടലൂര്‍ (474), കാഞ്ചീപുരം (483) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് തൊട്ടുപിന്നില്‍. വെള്ളിയാഴ്ച 15,692 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഇതുവരെ ആകെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 5.60 ലക്ഷമായി. 12 വയസിന് താഴെയുള്ള 1571 കുട്ടികള്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, 861 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രിവിട്ടു. 15,762 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത്.

ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ 15 മേഖലകളില്‍ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. പളനിസ്വാമി അഞ്ച് മന്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ഡി ജയകുമാര്‍, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കെ.പി അന്‍പഴകന്‍, ഭക്ഷ്യ - സിവില്‍ സര്‍വീസ് മന്ത്രി ആര്‍. കാമരാജ്, റെവന്യൂ - ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്‍.ബി ഉദയകുമാര്‍, ഗതാഗതമന്ത്രി കെ.ആര്‍ വിജയഭാസ്‌കര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മേല്‍നോട്ട ചുമതല നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

