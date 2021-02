ന്യൂഡല്‍ഹി: അനുമതിയില്ലാതെ സായുധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീടിനുപുറത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര ഡല്‍ഹി പോലീസിന് കത്തെഴുതി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മഹുവ മൊയ്ത്ര താന്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. താന്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് തോന്നിപോകുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

തന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ വിഭവങ്ങള്‍ പാഴാക്കരുതെന്നും എല്ലാവരേയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മൊയിത്ര പറഞ്ഞു. തനിക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും സുരക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

താമസ സ്ഥലത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള തന്റെ യാത്രാ വിവരങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കുറിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതായും അവര്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരുതരം നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം, ഭരണഘടന പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനെന്ന നിലയില്‍ ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന ഒരു മൗലികാവകാശമാണെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

'എന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി സായുധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണത്തില്‍ വിവരം ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍, ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു സാധാരണ പൗരനെന്ന നിലയില്‍ അത്തരം സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അതിനാല്‍, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ദയയോടെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.' - അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

