ന്യൂഡല്‍ഹി: ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപംകൊണ്ട തിത്‌ലി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഡീഷാ-ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഒഡീഷയുടെ തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഐ എം ഡി റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച തിത്‌ലി ഒഡീഷാ- ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തെത്തും

With cyclonic storm #Titli moving towards Odisha-Andhra Pradesh coast, Met department issues red alert in some coastal districts of #Odisha for today and tomorrow.