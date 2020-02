മൈസൂര്‍: മൈസൂരുവില്‍ ഭാര്യയുടെ അമിത വൃത്തിയില്‍ സഹികെട്ട ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കി. വീടിന് പുറത്തുള്ള ഫാമില്‍ ഭാര്യ പുട്ടമണിയെ (38) വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ ശാന്തമൂര്‍ത്തി (40) തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. അമിത വൃത്തി പാലിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ സഹികെട്ടാണ് ശാന്തമൂര്‍ത്തി ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞതായി ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

15 വര്‍ഷം മുമ്പായിരുന്നു ശാന്തമൂര്‍ത്തിയുടെയും പുട്ടമണിയുടെയും വിവാഹം. ഏഴ് വയസും 12 വയസും പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളും ഇവര്‍ക്കുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫാമില്‍വെച്ച് ഇരുവരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം നടന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് വാളുപയോഗിച്ച് ശാന്തമൂര്‍ത്തി ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ശാന്തമൂര്‍ത്തി മക്കള്‍ വീട്ടിലെത്തും മുമ്പെ തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഒരു ദിവസം തന്നെ പുട്ടമണി പല തവണ കുളിപ്പിക്കും. ഭര്‍ത്താവ് നല്‍കുന്ന കറന്‍സി നോട്ടുകള്‍ പോലും കഴുകിയ ശേഷമാണ് അവര്‍ ഉപയോഗിക്കുക. വിവിധ ജാതിയിലും മതങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകള്‍ തൊട്ടതുകൊണ്ടാണ് പുട്ടമണി നോട്ടുകള്‍ കഴുകി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും ബന്ധുവായ രാജശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുടെ അസ്വഭാവികമായ ഈ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ശാന്തമൂര്‍ത്തി നിരവധി തവണ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റൊരാള്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാലോ ശൗചാലയത്തിലോ കാലിത്തൊഴുത്തിലോ പോയാല്‍ പോലും കുളിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഭര്‍ത്താവിനെ പുട്ടമണി വീട്ടില്‍ കയറ്റിയിരുന്നുള്ളുവെന്നും രാജശേഖര്‍ പറയുന്നു.

അമിതമായ വൃത്തി വേണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ച് പുട്ടമണി ഭര്‍ത്താവിനെ നിരന്തരം പീഢിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പേരില്‍ ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നുവെന്നും രാജശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.

എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ പുട്ടമണിയെ പോലൊരാളെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസമാണ് അവര്‍ പിന്തുടരുന്നത്. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാന്‍ പോലും ഞങ്ങള്‍ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് കയറണമെങ്കില്‍ കുളിച്ചിരിക്കണമെന്ന നിര്‍ബന്ധം പുട്ടമണിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അയല്‍വാസിയായ പ്രഭു സ്വാമി പറയുന്നു. കുളിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനും നോട്ടുകള്‍ കഴുകിയതിന്റെ പേരിലും ചൊവ്വാഴ് രാവിലെ ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടിരുന്നുവെന്നും പ്രഭു സ്വാമി പറഞ്ഞു.

