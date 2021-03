ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബി.ജെ.പി നേതാവ് തിരത് സിങ് റാവത്ത് സ്ഥാനമേല്‍ക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് രാജി സമര്‍പ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. ബി.ജെ.പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഘടകം മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയാണ് തിരത് സിങ് റാവത്ത്.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് തന്നെയാണ് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് തിരത് സിങ് റാവത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഡെറാഡൂണിലെ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ബി.ജെ.പി നിയമസഭ കക്ഷി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധാന്‍സിങ് റാവത്ത്, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേഷ് പൊഖ്‌റിയാല്‍ നിഷാങ്ക്, ടൂറിസം മന്ത്രി സ്തപാല്‍ മഹാരാജ്, ബി.ജെ.പി മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ അജയ് ഭട്ട്, രാജ്യസഭ അംഗം അനില്‍ ബലൂനി എന്നീ പേരുകളും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്ന് കേട്ടിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരന്ന ത്രിവേന്ദ്ര റാവത്തിനെതിരെ പാര്‍ട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കന്‍മാരും എം.എല്‍.എമാരും കലാപക്കൊടി ഉയര്‍ത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് റാവത്തിനെ രാജി വെപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

