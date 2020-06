മുംബൈ: ജനപ്രിയ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ടിക്ക് ടോക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ 59ഓളം ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിരോധിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ടിക്ടോക്. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്ന് ടിക്ടോക് ഇന്ത്യ മേധാവി നിഖില്‍ ഗാന്ധി പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് എന്നാണ് ടിക്ടോക് പ്രസ്താവനയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ടിക്ടോക് ഉള്‍പ്പെടെ 59ഓളം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലാണ് ഞങ്ങള്‍. ഉത്തരവില്‍ പ്രതികരിക്കാനും വിശദീകരണം സമര്‍പ്പിക്കാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സ്വകാര്യത-സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളും ടിക്ടോക് പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഒരു വിവരങ്ങളും ചൈന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശസര്‍ക്കാരുകളുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല. ഭാവിയിലും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തുടരും. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ടിക്‌ടോക് അതീവപ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു'- ടിക്‌ടോക് ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനും ദേശസുരക്ഷയ്ക്കും ക്രമസമാധാനത്തിനും വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ടിക്ടോക് ഉള്‍പ്പെടെ 59 ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ ടിക് ടോക് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ആപ്പിള്‍ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍നിന്നും നീക്കി.

