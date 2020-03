ന്യൂഡല്‍ഹി: മൃഗങ്ങള്‍ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യതയും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യവും തേടി സഞ്ചരിക്കാരുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇണയെ തേടി ഒരു കടുവ സഞ്ചരിച്ചത് 2,000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ടിപേശ്വര്‍ ദേശീയോദ്യാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള കടുവയാണ് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പര്‍വീണ്‍ കസ്‌വാന്‍ ആണ് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ കൂടി കടുവയുടെ വിവരം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജ്ഞാന്‍ഗംഗ വനത്തിലാണ് ഈ കടുവ ചെന്നെത്തിയതെന്നും പര്‍വീണ്‍ കസ്വാന്‍ തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. കനാലുകള്‍, കാടുകള്‍, കൃഷിയിടങ്ങള്‍, റോഡുകള്‍ എന്നുവേണ്ട വിവിധ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ കടന്ന് 2000 കിലോമീറ്ററുകള്‍ കറങ്ങിയാണ് കടുവ ജ്ഞാന്‍ഗംഗ വനത്തിലെത്തിയതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

This #Tiger from India after walking into records has settled to Dnyanganga forest. He walked for 2000 Kms through canals, fields, forest, roads & no conflict recorded. Resting in daytime & walking in night all for finding a suitable partner. Was being continuously monitored. pic.twitter.com/N1jKGXtMh2