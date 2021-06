ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഉമരിയ വനമേഖലയ്ക്ക് സമീപം ദേശീയപാതയില്‍ വാഹനമിടിച്ച് ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള കടുവ ചത്തു. പാത മുറിച്ചു കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് വാഹനമിടിച്ചതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിഗമനം. ഉമരിയ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 35 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഗുങ്ഘുട്ടി റേഞ്ചിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

കടുവയുടെ ശരീരത്തിന് അധികം ക്ഷതമേല്‍ക്കാത്തതിനാല്‍ ചെറിയ വാഹനമിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് വനം വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥനായ മോഹിത് സൂദ് അറിയിച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാവണം സംഭവമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഫോറന്‍സിക് പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയായതായും ബന്ധവ്ഗര്‍ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വിലുള്ള കടുവയല്ലെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും സംരക്ഷിത വനമേഖലയില്‍നിന്നുള്ള കടുവയല്ല ഇതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നും സൂദ് അറിയിച്ചു.

ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം ദാരുണ സംഭവങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാനുള്ള ബോര്‍ഡുകള്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം വനം വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായും മോഹിത് സൂദ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ എന്‍എച്ച്-43 ല്‍ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ നാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇത്തരം അപകടങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനാവശ്യമായ മറ്റു ചില നടപടികള്‍ കൂടി കൈക്കൊണ്ടതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

