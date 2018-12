ന്യൂഡല്‍ഹി: മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും 'സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാന്‍സ് സ്പിരിറ്റ്' കൈവിടാതെ ബി ജെ പി നേതാവും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍.

ബുധനാഴ്ച, നിയോജക മണ്ഡലമായ ബുധ്‌നിയില്‍ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേയാണ് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയില്‍ ചൗഹാന്‍ ജനങ്ങളോടു സംവദിച്ചത്. ഇതിനായി സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ ചിത്രമായ ടൈഗര്‍ അഭി സിന്ദാ ഹേയിലെ ഡലോഗും ചൗഹാന്‍ പ്രയോഗിച്ചു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓര്‍ത്ത് ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഞാനിപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. കടുവ ഇപ്പോള്‍ ജീവനോടെയുണ്ട് (ടൈഗള്‍ അഭി സിന്ദാ ഹേ...). ഞാന്‍ ഇവിടെയുള്ളിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യം ആര്‍ക്കും ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ചൗഹാന്റെ വാക്കുകള്‍.

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ക്കെതിരെ ഹാസ്യത്തില്‍പൊതിഞ്ഞ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുന്നതില്‍ പ്രശസ്തനാണ് ചൗഹാന്‍. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അരുണ്‍ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയെ അമ്പത്തെട്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇക്കുറി ചൗഹാന്‍ വിജയിച്ചത്.

