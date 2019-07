മുംബൈ: മുംബൈ അംബേദ്കര്‍ നഗറില്‍ മൂന്നു വയസുകാരന്‍ ഓവു ചാലില്‍ വീണു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10.24 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.

റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച കുട്ടി ഓവു ചാലില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതാടെയാണ് സംഭവം വ്യക്തമാകുന്നത്.

മുംബൈ ഫയര്‍ ബ്രിഗേഡ്, പോലീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലേയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് കുട്ടിക്കായി തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്.

#WATCH Mumbai: A 3-year-old boy fell in a gutter in Ambedkar Nagar area of Goregaon around 10:24 pm yesterday. Rescue operations underway. #Maharashtra pic.twitter.com/kx2vlJAN5C — ANI (@ANI) July 11, 2019

Content Highlights: Three year old boy fallen on gutter, Mumbai