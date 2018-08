ആഗ്ര: വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലേര്‍പ്പെടുന്ന പോലീസുകാരേക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാരെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു. പണത്തിനും, പ്രശസ്തിക്കും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും വേണ്ടി വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലേര്‍പ്പെടുന്ന പോലീസുകാരേക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ടുഡേ ടിവിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനു ശേഷം ഏതാണ്ട് 1500 ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലായി 600ലേറെപ്പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 400ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും കിട്ടുന്ന പക്ഷം നിരപരാധികളെ കേസില്‍ കുരുക്കി ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് പോലീസുകാര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇന്ത്യ ടുഡെ ടിവി പുറത്തുവിട്ടത്‌.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ 241 ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ നടന്ന ആഗ്രയിലെ ചിത്രഹട്ട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം ഒരാളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന വീഡിയോയും ഇന്ത്യാ ടുഡെ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ടുകളേത്തുടര്‍ന്ന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് പോലീസിന് അപകീര്‍ത്തിയുണ്ടാക്കിയ മൂന്നു പോലീസുകാരെ ഡി.ജി.പി. സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

.@dgpup has taken a serious view of such irresponsible statements of the Policemen which tarnishes the image of UPPolice. On the directions of DGP UP the concerned Policeman have been suspended @rahulkanwal https://t.co/xIGhUHZV1R