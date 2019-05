കൊല്‍ക്കത്ത: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗാളിലെ തൃണമൂല്‍,സി.പി.എം,കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരെ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. നീക്കം തുടങ്ങി. മുന്‍ തൃണമൂല്‍ നേതാവും നിലവില്‍ ബംഗാളിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ ചാണക്യനുമായ മുകുള്‍ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എം.എല്‍.എമാരെ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. കരുക്കള്‍നീക്കുന്നത്.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ മൂന്നും കോണ്‍ഗ്രസിലെ രണ്ടും എം.എല്‍.എമാര്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മുകുള്‍ റോയിക്കൊപ്പം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇവരുള്‍പ്പെടെ സി.പി.എമ്മിലെ ഒരു എം.എല്‍.എയും ചൊവ്വാഴ്ച ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേരുമെന്നും ഇന്ത്യാടുഡേ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അടുത്തിടെ തൃണമൂലില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത സുബ്രാങ്ഷുറോയ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എം.എല്‍.എമാരാണ് ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേരാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് പുറമേ ബംഗാളിലെ നാല്‍പ്പതോളം കൗണ്‍സിലര്‍മാരെയും സ്വന്തം പാളയത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. നീക്കംനടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കൊപ്പം ഈ കൗണ്‍സിലര്‍മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഹാലിഷഹര്‍, നയ്ഹാതി,കഞ്ചറാപ്പറ എന്നീ നഗരസഭകളിലെ കൗണ്‍സിലര്‍മാരാണ് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ മറുകണ്ടം ചാടിക്കുന്നതിലൂടെ ബംഗാളിലെ രണ്ട് നഗരസഭകളില്‍ അധികാരം പിടിക്കാമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി. കണക്കുക്കൂട്ടല്‍.

അതേസമയം, ബി.ജെ.പി.യുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ വാദം. ജനങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പി.യെ കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ബി.ജെ.പിക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്നും കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ 143 വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടതായി മുകുള്‍ റോയ് നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പരാജയപ്പെട്ട പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അവരാരും താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ തന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട എം.എല്‍.എ.മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുകുള്‍ റോയിയുടെ പ്രതികരണം.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത്തവണ വോട്ട് വിഹിതം കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയാണ് ബി.ജെ.പി. 18 സീറ്റുകളില്‍ വിജയം നേടിയത്. 2014-ല്‍ രണ്ട് സീറ്റുകളില്‍ മാത്രം വിജയിച്ച പാര്‍ട്ടി തൃണമൂലിന്റെയും സി.പി.എമ്മിന്റെയും സീറ്റുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: three tmc, two congress, one cpm mlas from bengal likely to join bjp